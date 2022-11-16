Тамбов, 16 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Суд вынес приговор бывшему директору Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области Михаилу Шубину за превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

В 2014 году Агентство и строительная компания заключили договоры долевого участия на возведение многоквартирного жилого дома в северной части Тамбова. В конце 2016 года подрядчик заявил о невозможности завершить строительство, его задолженность перед АИЖК составила порядка 150 млн рублей.

Михаил Шубин в нарушение устава Агентства заключил несколько экономически невыгодных сделок. По ним в результате переуступки прав погасить долг должна была другая строительная фирма — передать недвижимое имущество, правами на которое не обладала.

Приговором суда экс-директору назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор ещё не вступил в законную силу.