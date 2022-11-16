Луганск, 16 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ, сообщил 16 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Кроме того, было уничтожено пять бронетранспортёров, три беспилотных летательных аппарата и 18 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.