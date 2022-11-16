Москва, , 10:27 — REGNUM Представители разных национальностей на протяжении веков живут в России в мире и дружбе. Об этом 16 ноября говорится в приветственной телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам, гостям и организаторам конференции «Россия: единство и многообразие», которая опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава Российского государства приветствовал участников, гостей и организаторов конференции, приуроченной к 10-летию деятельности Совета при президенте России по межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, в связи с её открытием.

«В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия — гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур — в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов», - говорится в послании.

Также Путин отметил, что серьёзным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, который за десятилетие в полной мере «доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина с населением России зависит от его графика.