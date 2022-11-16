Лондон, , 10:27 — REGNUM Приютившая беженку с территории б. УССР жительница Британии Ханна Дебенхэм заявила, что пережила настоящий кошмар после того, как та обвинила её в «рабском отношении». Об этом 16 ноября сообщает The Daily Mail.

Территория б. УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В октябре сообщалось, 36-летняя беженка обвинила Дебенхэм в том, что её «использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день» и при этом ничего не заплатили. Полиция начала расследование, но его прекратили из-за отсутствия доказательств.

Дебенхэм поселила у себя 36-летнюю женщину из Винницы, которая должна была несколько дней в неделю выполнять обязанности няни с её сыном за £200 в месяц.

Отмечается, что поначалу они хорошо ладили, но позже взаимопонимание начало рушиться, поскольку гостья не имела привычки убирать за собой. После очередной ссоры беженка ушла из дома и заявила в полицию, обвинив британку в «рабском отношении».

После этого она пережила обыски в своём доме и допросы в полиции. И только через два месяца её пришло извещение о прекращении расследования за отсутствием доказательств.

«Облегчение было огромным, но оно быстро сменилось гневом. Трудно не думать, что ею двигал злой умысел. Я думаю, она смотрела на то, что у меня было, и завидовала. Хорошо быть добрым, но я больше так не поступлю», — сказала британка.

Напомним, в марте британские власти запустили специальную программу, позволяющую предоставлять жилье для беженцев с территории б. УССР и получать за это денежную компенсацию.