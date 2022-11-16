Москва, 16 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Дипломат из Польши задержана российскими силовиками при получении взятки за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя. Об этом сообщает 16 ноября Центр общественных связей ФСБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ

Размер взятки составляет 20 тысяч евро. За это «вознаграждение» гражданка Польши Малгожата Эва Бокшнайдер подготовила фиктивные товаросопроводительные документы для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя.

Бокшнайдер — сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом, уточнили в ведомстве. Российский МИД объявил иностранку «неприемлемым лицом», ей предложили в течение недели покинуть РФ.

Кроме того, установлен склад хранения контрабанды и задержаны трое российских граждан, участвовавших в организации каналов незаконного ввоза в страну алкогольной продукции. Объём изъятого контрабандного алкоголя — более 40 тонн, его стоимость превышает $2 млн. Возбуждено уголовное дело.