Москва, , 12:07 — REGNUM Если раньше жители России брали микрокредиты на любые текущие цели, то теперь стали обращаться к таким займам только ради неотложных потребностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Кредит 401(K) 2012

«Возросшая экономическая неопределенность заставляет граждан РФ более взвешенно и обдуманно выстраивать свое финансовое поведение, в том числе при решении своих текущих вопросов с помощью микрокредитов, — сказал Марков. — Если раньше граждане склонны были решать свои вопросы с помощью различных займов и кредитов, то в последнее время стараются перейти на сберегательную модель и четче планировать свои финансы. Кроме того, раньше жители РФ брали микрокредиты до зарплаты на любые текущие цели, а в последние месяцы стали брать их лишь на неотложные нужды. Доля таких кредитов выросла до 15%».

Кроме того, он отметил, что более взвешенно и продуманно граждане стали подходить к запрашиваемой сумме микрокредита.

«Результатом этого стало ее сокращение с 12,34 тыс. рублей в середине лета до 11,23 тыс. рублей в конце осени. Такое поведение граждан, скорее всего, останется неизменным в ближайшее время, пока сохраняется экономическая неопределенность», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что жители РФ продолжают жаловаться на микрофинансовые организации.