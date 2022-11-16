Геническ, Херсонская область, , 10:24 — REGNUM Жители Херсонской области, оформившие жилищный сертификат при эвакуации, могут переоформить его в случае переезда на новое место жительства. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Алла Бархатнова.

Жилищные условия Kakprosto.ru

Она рассказала, что временно эвакуированный, к примеру, в Ростовскую область человек и получивший там жилищный сертификат «может погасить свое заявление и написать отказ от получения сертификата и заново подать заявление уже на территории другого субъекта РФ».

Министр также перечислила документы, которые необходимы жителям Херсонской области для получения жилищного сертификата.