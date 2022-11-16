16 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:2.

Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА дубль оформил Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский. За минскую команду отличились Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

Встреча между командами СКА и «Динамо» (Минск) прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Василий Глотов Дарья Драй © ИА REGNUM

На протяжении двух периодов на льду шла хорошая борьба Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики команды СКА. Команды пришли поддержать 11 240 болельщиков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы серьёзно готовились. «Динамо» — сильная команда с канадским тренером. Играют в быстрый и агрессивный хоккей в канадском стиле. Наши болельщики сегодня дали нам энергию, которой, может быть, не хватало на выезде. Ребята — молодцы, добавили, преодолели все сложности, забили хорошие голы. Весь матч играли с огоньком, а в третьем периоде ещё добавили», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Минчане пошли вперёд в надежде отыграться, но нарвались на скоростные контратаки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Данила Моисеев и игроки команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич, Никита Пышкайло Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Динамо»(Минск) Константин Шостак и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

В третьем периоде СКА выдал две рекордные по скорости серии из пяти и шести заброшенных шайб Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — лидер Западной Конференции и стабильно демонстрирует отличный уровень игры Дарья Драй © ИА REGNUM

Борьба на льду Дарья Драй © ИА REGNUM

Победа над минским «Динамо» прервала для СКА серию из трёх поражений подряд. Армейцы сохраняют лидерство в турнирной таблице с 54 очками, «Динамо» занимает 6 место, набрав 32 очка.

Игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

В третьем периоде петербуржцы устроили настоящую голевую феерию Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА атаковали противника до последних минут матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Минчанам удалось отправить лишь две шайбы в ворота противника Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо» Джон Гилмор Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо»Джон Гилмор Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Дамир «Динамо» (Минск) Сергей Сапего. Минский клуб с 32 баллами занимает 6-е место в Западной конференции Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА прервали серию из трёх поражений подряд и добился крупной победы над соперником со счётом 7:2 Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Динамо» Мн — 7:2 (0:0, 1:1, 6:1)

0:1 Варфоломеев (Душак), 21:41

1:1 Глотов (Бучельников, Камалов), 23:44

2:1 Яшкин (Гусев), 47:56 ГБ

3:1 Яшкин (Гусев, Воробьев), 48:45 ГБ

4:1 Зыков (Грошев), 49:18

5:1 Волков (Гусев), 51:15

6:1 Гусев (Кирсанов), 54:19

7:1 Фальковский (Ожиганов, Глотов), 57:06 ГБ

7:2 Сапего (Барберио, Пышкайло), 57:40

Статистика матча:

Броски: 74-42

Броски в створ: 43-23

Вбрасывания: 38-26

Блокированные броски: 13-14

Силовые приемы: 15-12

Отборы: 1-4

Время в атаке: 15:26 — 11:04

Штраф: 0-8

Главные судьи: 25. Белов Алексей, 38. Соин Александр