Санкт-Петербург,
16 ноября 2022, 12:40 — REGNUM СКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:2.
Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич
Дарья Драй © ИА REGNUM
В составе СКА дубль оформил Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев и Степан Фальковский. За минскую команду отличились Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.
Встреча между командами СКА и «Динамо» (Минск) прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Василий Глотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
На протяжении двух периодов на льду шла хорошая борьба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики команды СКА. Команды пришли поддержать 11 240 болельщиков
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Мы серьёзно готовились. «Динамо» — сильная команда с канадским тренером. Играют в быстрый и агрессивный хоккей в канадском стиле. Наши болельщики сегодня дали нам энергию, которой, может быть, не хватало на выезде. Ребята — молодцы, добавили, преодолели все сложности, забили хорошие голы. Весь матч играли с огоньком, а в третьем периоде ещё добавили», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Минчане пошли вперёд в надежде отыграться, но нарвались на скоростные контратаки СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев и игроки команды «Динамо» (Минск) Илья Шинкевич, Никита Пышкайло
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо»(Минск) Константин Шостак и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
В третьем периоде СКА выдал две рекордные по скорости серии из пяти и шести заброшенных шайб
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — лидер Западной Конференции и стабильно демонстрирует отличный уровень игры
Дарья Драй © ИА REGNUM
Борьба на льду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Победа над минским «Динамо» прервала для СКА серию из трёх поражений подряд. Армейцы сохраняют лидерство в турнирной таблице с 54 очками, «Динамо» занимает 6 место, набрав 32 очка.
Игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
В третьем периоде петербуржцы устроили настоящую голевую феерию
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА атаковали противника до последних минут матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Минчанам удалось отправить лишь две шайбы в ворота противника
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо» Джон Гилмор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок команды «Динамо»Джон Гилмор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дамир «Динамо» (Минск) Сергей Сапего. Минский клуб с 32 баллами занимает 6-е место в Западной конференции
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА прервали серию из трёх поражений подряд и добился крупной победы над соперником со счётом 7:2
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Динамо» Мн — 7:2 (0:0, 1:1, 6:1)
0:1 Варфоломеев (Душак), 21:41
1:1 Глотов (Бучельников, Камалов), 23:44
2:1 Яшкин (Гусев), 47:56 ГБ
3:1 Яшкин (Гусев, Воробьев), 48:45 ГБ
4:1 Зыков (Грошев), 49:18
5:1 Волков (Гусев), 51:15
6:1 Гусев (Кирсанов), 54:19
7:1 Фальковский (Ожиганов, Глотов), 57:06 ГБ
7:2 Сапего (Барберио, Пышкайло), 57:40
Статистика матча:
Броски: 74-42
Броски в створ: 43-23
Вбрасывания: 38-26
Блокированные броски: 13-14
Силовые приемы: 15-12
Отборы: 1-4
Время в атаке: 15:26 — 11:04
Штраф: 0-8
Главные судьи: 25. Белов Алексей, 38. Соин Александр