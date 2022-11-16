Курск, , 14:01 — REGNUM Всех школьников Суджанского и Глушковского Курской области перевели на дистанционное обучение с 16 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня все школьники Суджанского и Глушковского районов учатся в дистанционном формате, это больше 4,5 тысячи учеников из 34 школ и 4 филиалов», — написал Старовойт.

Также на дистанционное обучение переведены 688 студентов двух учреждений среднего профессионального образования в Суджанском и Беловском районах.

Ранее на дистанционное обучение были переведены школьники из населённых пунктов, которые находятся в 10-километровой зоне от границы в Беловском, Кореневском, Рыльском и Хомутовском районах. Всего это 911 учеников из 12 школ и пяти филиалов, также удалённо учатся 169 студентов многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина в Хомутовском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, решение связано с необходимостью обеспечения безопасности детей и педагогов после участившихся обстрелов приграничной территории со стороны ВСУ.