Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Ростовской области жители области впервые воспользовались дистанционной регистрацией рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Первое свидетельство о рождении ребёнка донская семья оформила на портале «Госуслуги», не посещая органы ЗАГС. Родители новорождённого заполнили электронное заявление, в ответ на которое в личный кабинет пришёл документ.

Сегодня врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство о рождении в электронном виде, которое поступит в личный кабинет матери на портале «Госуслуг». Документ используется для оформления электронного свидетельства о рождении ребёнка. При желании родители могут получить свидетельство о рождении и на бумажном носителе.

ИА REGNUM сообщало, что ещё летом 2020 года министерство здравоохранения РФ выступило с предложением о выдаче электронных медицинских свидетельств о рождении ребёнка при согласии его матери. До этого медицинское свидетельство о рождении ребёнка можно было получить исключительно в печатном виде.

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