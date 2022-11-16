Екатеринбург, 16 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Свердловской области вынесен приговор 22-летнему участнику террористической группировки. Мужчина занимался вербовкой в ряды террористов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Вербовщика террористов сотрудники ФСБ поймали ещё в декабре 2021 года. Было установлено, что молодой человек прошёл специальное обучение, прежде чем набирать соратников в ряды террористической организации в Сирии. Вербовщик признался, что готовил теракты в ряде регионов России. Основным объектом планируемых терактов являлись отделения полиции.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил иностранца к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.