Москва, 16 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке к 2025 году откроются филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Театрального института им. Щукина. Соответствующее поручение, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, дал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

A.Savin, WikiCommons Российский институт театрального искусства (ГИТИС)

«К 2025 году на территории Дальневосточного федерального округа должны открыться филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отвечать за осуществление поручения будет Минкультуры РФ, и оно же займётся созданием центров креативных индустрий в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ: «Предполагается, что для размещения таких центров будут задействованы неиспользуемые промышленные здания».