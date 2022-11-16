Астана, , 10:22 — REGNUM Главной ценностью Казахстана является национальное единство его жителей. Об этом 16 ноября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Аты.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Сплочённость, территориальная целостность, стабильность и спокойствие общества невозможны без прочного единства. Все граждане Казахстана, независимо от языка, религии, расы, составляют единый народ, единую нацию», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что единство жителей Казахстана особенно важно в современных условиях, когда растёт геостратегическая напряжённость. Президент также считает, что солидарность и взаимоуважение «глубоко укоренились» в традиции Казахстана.

Напомним, в Казахстане правозащитника, защищавшего права русских, Ермека Тайчибекова приговорили к 11 годам заключения строго режима, обвинив в «разжигании ненависти». Организатора «языковых патрулей», нападавшего на тех, кто говорил на русском, Куата Ахметова оштрафовали, а потом приговорили к пяти суткам ареста.

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