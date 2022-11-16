Владимир Бадмаев, 16 ноября 2022, 11:07 — REGNUM Упавшие 15 ноября на территории Польши ракеты могут стать поводом для дальнейшей эскалации между НАТО и Россией. Об этом пишут пользователи соцсетей в Италии, комментируя инцидент в польском селе Пшевудов, сообщает ИА REGNUM.

На старт!
На старт!
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В результате погибли два человека. Польские власти поспешили заявить, что ракеты были произведены в России, однако от прямого обвинения в адрес Москвы Варшава уклонилась. Президент США Джон Байден тем временем, назвал маловероятным, что ракеты запустили с российской территории.

Это не помешало итальянским СМИ продолжить писать про «российские ракеты». На это указывают в том числе простые итальянцы в комментариях.

«Вы уверены, что это российские ракеты? Вы уверены, что это не фальшивый повод, чтобы начать войну? Классический американский стиль», — прокомментировал Марчелло М.

«Ходят слухи, что это остатки ракет ВСУ, которыми они пытались сбить российские ракеты. В новости же пишут так, словно русские специально выпустили две ракеты по территории Польши. Журналисты никогда не говорят правду», — поддержал Энрико Д’А.

«Похоже, что русские уничтожили трактор, ведь это очень важная военная цель», — иронизирует Фортунато Ф.

При этом многие комментаторы не сомневаются, что вину за произошедшее в любом случае возложат на Россию без расследования и доказательств.

«Спорим, что это русские. Слышал, что башни-близнецы разрушили тоже русские», — издевается Джанкарло К.

«Очевидно, что это зенитная ракета киевских военных, которая не попала по цели и упала на землю. Но также очевидно то, что всегда будут виноваты русские», — пишет Стефано Н.

Зенитный ракетный комплекс ПВО б. УССР 9К37 «Бук»
Зенитный ракетный комплекс ПВО б. УССР 9К37 «Бук»
Ministry of Defense of Ukraine

«Давайте зададимся вопросом, кто заинтересован во втягивании Польши в конфликт? И с какой целью Россия будет стрелять по польским тракторам?» — рассуждает Лука С.

Впрочем, не все в Италии оказались столь рассудительными и сдержанными. В частности, лидер Демократической партии Италии Энрико Летта заявил о поддержке Варшавы в «этот драматический момент».

«Стоим рядом с нашими друзьями (Польшей) в этот драматический момент, полный напряжения и страхов. То, что происходит с Польшей, происходит и с нами», — написал он на своей странице в соцсети.

Пост уже набрал более 1,3 тыс. комментариев, исключительное большинство которых направлены против самого политика. Пользователи призвали Летту помолчать и дождаться более точной информации.

«Заберите телефоны у Календы и Летты. В это время нужны мозги и хладнокровие! Почему бы вам не подумать минуту перед тем, как писать?» — возмутилась Орнелла В.

«Вы понимаете, что подливая бензин в огонь, вы рискуете третьей мировой войной? Не нужно быть военным экспертом, чтобы понять этот базовый принцип», — пишет Ада Ди П.

«В навигационной системе ракеты может быть проблема, но крики про нападение на страну — члена НАТО нужны для распространения паники или создания фальшивого повода, как пробирка Колина Пауэлла в ООН. Но Россия — это не Ирак», — напомнил Соумаила Д.

«Пентагон осторожен, Белый дом тоже, а Летта уже объявил войну России», — заключил Убальдино К.

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