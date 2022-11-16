16 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Италии выдвинули две основные версии взрывов ракет в Польше - намеренная провокация с целью вовлечения НАТО в конфликт с Россией и случайное падение зенитных ракет ВСУ

Владимир Бадмаев, , 11:07 — REGNUM Упавшие 15 ноября на территории Польши ракеты могут стать поводом для дальнейшей эскалации между НАТО и Россией. Об этом пишут пользователи соцсетей в Италии, комментируя инцидент в польском селе Пшевудов, сообщает ИА REGNUM.

На старт! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В результате погибли два человека. Польские власти поспешили заявить, что ракеты были произведены в России, однако от прямого обвинения в адрес Москвы Варшава уклонилась. Президент США Джон Байден тем временем, назвал маловероятным, что ракеты запустили с российской территории.

Это не помешало итальянским СМИ продолжить писать про «российские ракеты». На это указывают в том числе простые итальянцы в комментариях.

«Вы уверены, что это российские ракеты? Вы уверены, что это не фальшивый повод, чтобы начать войну? Классический американский стиль», — прокомментировал Марчелло М.

«Ходят слухи, что это остатки ракет ВСУ, которыми они пытались сбить российские ракеты. В новости же пишут так, словно русские специально выпустили две ракеты по территории Польши. Журналисты никогда не говорят правду», — поддержал Энрико Д’А.

«Похоже, что русские уничтожили трактор, ведь это очень важная военная цель», — иронизирует Фортунато Ф.

При этом многие комментаторы не сомневаются, что вину за произошедшее в любом случае возложат на Россию без расследования и доказательств.

«Спорим, что это русские. Слышал, что башни-близнецы разрушили тоже русские», — издевается Джанкарло К.

«Очевидно, что это зенитная ракета киевских военных, которая не попала по цели и упала на землю. Но также очевидно то, что всегда будут виноваты русские», — пишет Стефано Н.

Зенитный ракетный комплекс ПВО б. УССР 9К37 «Бук» Ministry of Defense of Ukraine

«Давайте зададимся вопросом, кто заинтересован во втягивании Польши в конфликт? И с какой целью Россия будет стрелять по польским тракторам?» — рассуждает Лука С.

Впрочем, не все в Италии оказались столь рассудительными и сдержанными. В частности, лидер Демократической партии Италии Энрико Летта заявил о поддержке Варшавы в «этот драматический момент».

«Стоим рядом с нашими друзьями (Польшей) в этот драматический момент, полный напряжения и страхов. То, что происходит с Польшей, происходит и с нами», — написал он на своей странице в соцсети.

Пост уже набрал более 1,3 тыс. комментариев, исключительное большинство которых направлены против самого политика. Пользователи призвали Летту помолчать и дождаться более точной информации.

«Заберите телефоны у Календы и Летты. В это время нужны мозги и хладнокровие! Почему бы вам не подумать минуту перед тем, как писать?» — возмутилась Орнелла В.

«Вы понимаете, что подливая бензин в огонь, вы рискуете третьей мировой войной? Не нужно быть военным экспертом, чтобы понять этот базовый принцип», — пишет Ада Ди П.

«В навигационной системе ракеты может быть проблема, но крики про нападение на страну — члена НАТО нужны для распространения паники или создания фальшивого повода, как пробирка Колина Пауэлла в ООН. Но Россия — это не Ирак», — напомнил Соумаила Д.

«Пентагон осторожен, Белый дом тоже, а Летта уже объявил войну России», — заключил Убальдино К.

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