Донецк, 16 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 16 ноября в предстаивтельстве ДНР в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 ноября войска киевского режима нанесли удар по поселку Мирное в Лутугинском районе Луганской Народной Республики.

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