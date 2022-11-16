София, 16 ноября 2022, 10:17 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев приступил к консультациям с представителями Болгарской социалистической партии (БСП) относительно перспектив создания нового правительства страны. Об этом 16 ноября сообщает софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, очередные переговоры станут завершающим этапом в процессе формирования кабмина Болгарии.
Ранее Радев провел встречи с лидерами «ГЕРБ — СДС», «Продолжаем перемены», ДПС и «Возрождение» — основных сил, представленных в нынешнем Народном собрании страны.
Вопросы, которые президент обсудит с главой БСП Корнелией Ниновой, не уточняются.