София, , 10:17 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев приступил к консультациям с представителями Болгарской социалистической партии (БСП) относительно перспектив создания нового правительства страны. Об этом 16 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

Согласно официальной информации, очередные переговоры станут завершающим этапом в процессе формирования кабмина Болгарии.

Ранее Радев провел встречи с лидерами «ГЕРБ — СДС», «Продолжаем перемены», ДПС и «Возрождение» — основных сил, представленных в нынешнем Народном собрании страны.

Вопросы, которые президент обсудит с главой БСП Корнелией Ниновой, не уточняются.