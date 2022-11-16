Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Пятую статью устава Североатлантического альянса не запустили бы даже в случае, если бы вина России в инциденте в Польше была бы доказана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова неназванного чиновника из США.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, пятая статья НАТО не была бы автоматически запущена», — сказал чиновник.

Он пояснил, что «никто не хочет эскалации» с Москвой из-за Польши, поскольку конфликт может оказать очень опасным.

При этом он уточнил, пока достоверно не установлено, кто именно запустил ракету, поскольку многие страны используют одинаковое оружие.