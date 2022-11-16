Вашингтон, 16 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Пятую статью устава Североатлантического альянса не запустили бы даже в случае, если бы вина России в инциденте в Польше была бы доказана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова неназванного чиновника из США.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, пятая статья НАТО не была бы автоматически запущена», — сказал чиновник.

Он пояснил, что «никто не хочет эскалации» с Москвой из-за Польши, поскольку конфликт может оказать очень опасным.

При этом он уточнил, пока достоверно не установлено, кто именно запустил ракету, поскольку многие страны используют одинаковое оружие.