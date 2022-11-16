Якутск, , 10:19 — REGNUM В Кардиососудистом центре Якутии впервые провели уникальные операции по удалению миомы. Пациенткам провели эмболизацию маточных артерий, это позволило сохранить им матку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе правительства региона.

Операция Neurochirurgie.be

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«Эмболизация — это один из современных методов лечения миомы матки. Малотравматичный метод позволяет наиболее бережно проводить вмешательство. Операция длится не более одного часа, проводится под местной анестезией, общий наркоз не применяется», — отметил главный врач Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины Станислав Жирков.

По его словам, в республике уже успешно прооперировали четверых женщин. Для проведения вмешательств используют специальное современное оборудование — ангиограф. Пациентки могут вставать уже через два часа после операции, а ранее постельный режим необходимо было соблюдать не менее суток.

Эндоваскулярный хирург, заведующий отделением эндоваскулярных методов диагностики и лечения Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Дмитрий Акинфиев подчеркнул, что новые операции позволяют сохранить матку.

«Это очень щадящий способ. Таким образом удаётся сохранить женское здоровье огромному количеству женщин», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Хабаровска внедряют новые технологии в кардиологической практике — специалисты Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии впервые стали использовать ротаблатор, который помогает в неоперабельных ранее ситуациях.