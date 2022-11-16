Ярославль, 16 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Ярославле в суд направлено уголовное дело бывшего заместителя директора областного департамента имущественных и земельных отношений Михаила Рысева, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По версии следствия, чиновник получал деньги за содействие в заключении госконтрактов на приобретение квартир для детей-сирот в Ярославле. Также чиновник обещал помогать с оплатой этих контрактов.

Рысев обвиняется в получении от представителя строительной организации 13,6 млн рублей и четырех айфонов стоимостью более 460 тыс. События происходили в 2018–2019 годах.

Взяткодателем выступал депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. Он добровольно сообщил о факте коррупции после того, как был арестован по другому делу. Как следует из приговора Фомичёву, замдиректора департамента был инициатором коррупционной схемы. Взятка должна была составить 10% от суммы контракта. От ответственности по взяткам Рысеву Роман Фомичёв освобождён, но осуждён по основному делу.

Михаилу Рысеву 58 лет, он житель Московской области. До суда бывший чиновник заключён под стражу.