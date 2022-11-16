Орел, 16 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Фотографии с места подрыва беспилотником нефтебазы в Орловской области опубликовал 16 ноября ряд российских телеграм-каналов.

Marion Doss Беспилотники

На выложенных в интернет кадрах видно, что объект фактически не пострадал в результате террористической атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Орловской области, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в поселке Стальной Конь.