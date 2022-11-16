Барнаул, 16 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Власти Алтайского края известили о восстановлении показателей туристической отрасли после сложного 2020 года, когда в России вводился локдаун и проводились масштабные противоэпидемиологические мероприятия. В ходе недавней видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным губернатор региона Виктор Томенко привёл в пример ситуацию с алтайскими здравницами:

Светлана Шаповалова Алтайски край

«В 2022 году за летний период мы превысили показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. Мы будем выходить по ожидаемым цифрам 2022 года точно так же — примерно на два миллиона человек туристического потока. Хотел также сказать, что при этом реализуем, помимо проектов инфраструктурных, проектов промышленности, большой объем инвестиционных проектов как раз и в сфере туризма.

Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы — «Белокуриха горная» в 15-17 километрах от Белокурихи. По сути дела, еще один курорт создается. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Реализуются и разрабатываются проекты нашими резидентами, и сегодня есть планы по дальнейшему расширению этого направления», — подчеркнул Виктор Томенко

Он также отметил, что по итогам 9 месяцев 2022 года объем частных капиталовложений, направленных на строительство новых, а также расширение действующих объектов туристской инфраструктуры на территории Алтайского края, увеличился на 30% и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил более 1,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата число людей, разместившихся в гостиницах, санаториях, на базах отдыха Алтайского края в первом квартале 2022 года увеличилось на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 кв. 2022 года — 138,6 тыс. человек, 1 кв. 2021 года — 118,4 тыс. человек).

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В ходе встречи с губернатором региона Виктором Томенко 14 ноября российский президент Владимир Путин отметил, что в Алтайском крае всё стабильно, спокойно развивается: «и ВРП растёт, и промышленное производство, и сельхозпроизводство».

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