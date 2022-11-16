Москва, , 10:12 — REGNUM Совфед прекратил полномочия сенатора от Рязанской области Игоря Морозова, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Соответствующее постановление поддержала палата парламента.

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Игорь Морозов стал сенатором в октябре 2020 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2025 года. Сенатор является членом комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Предполагается, что Морозов продолжит работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где является председателем.

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