Москва, 16 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Совфед прекратил полномочия сенатора от Рязанской области Игоря Морозова, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Соответствующее постановление поддержала палата парламента.

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Игорь Морозов стал сенатором в октябре 2020 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2025 года. Сенатор является членом комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Предполагается, что Морозов продолжит работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где является председателем.