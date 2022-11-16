Москва, 16 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Чудовищный акт этого линчевания людей — привязывание людей к столбам в Херсоне, он шокировал мир. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя опубликованные в СМИ фотографии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России отметила, что киевскому режиму не удалось скрыть чудовищный акт линчевания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, американское агентство Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены привязанные к столбам мирные граждане.

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