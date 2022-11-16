Джакарта, 16 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден покинул Бали после участия в саммите G20, сообщает Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Основываясь на видеотрансляции в медиа-центре саммита G20, бело-голубой самолет Air force One вылетел из аэропорта И Густи Нгурах-Рай на Бали. На задней части самолета был американский флаг.

Сегодня утром, 16 ноября, Джо Байден посетил лесной парк Бали. После этого глава США вернулся в отель. Президент США покинул саммит «Большой двадцатки» до его завершения.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой двадцатки» считают важным действие «зерновой сделки».

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