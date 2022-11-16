Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM В случае избрания на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году бывший глава Белого дома Дональд Трамп намерен восстановить энергетическую независимость США. Об этом политик заявил 15 ноября в ходе специального обращения в штате Флорида к своим сторонникам.

Трамп Gage Skidmore

«В первый же день мы прекратим войну [президента США] Джо Байдена против американской энергетики», ― цитирует ТАСС слова Трампа.

Политик подчеркнул, что именно в годы его президентства США «наконец-то достигли невозможной мечты об американской энергетической независимости», которая была разрушена после прихода к власти Байдена.

«В настоящее время нам приходится умолять о помощи в сфере энергетики от стран, многие из которых считают нас омерзительными», ― констатировал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на этот пост. Соответствующий документ обнародован на сайте американской федеральной избирательной комиссии.

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О выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома в 2024 году Трамп сделал в ходе специального обращения к сторонникам в штате Флорида.

Отметим, что Дональд Трамп уже дал первое обещание в случае победы ан выборах. Он заявил, что планирует реформировать избирательную систему в стране.

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