Симферополь, , 10:10 — REGNUM Владимиру Зеленскому стоит подумать о том, что он не всегда будет нужен Западу в качестве могильщика собственной страны. Об этом 16 ноября в соцсетях написал спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, Зеленский и вся его банда, когда учились в школе, хорошо усвоили, что такое отрезок. Напомню, это часть линии, имеющая начальную и конечную точки. Но почему-то зеленская банда уверена, что точки на линии развития, точнее, траектории падения, [киевского режима] расставлять может она и только она и как ей удобно», — отметил Константинов.

Так, напомнил он, в версии представителей киевского режима боевые действия начались 24 февраля 2022 года. Издеваться в течение восьми лет над жителями Донбасса они считают свои правом, а ответ, который они получили 24 февраля — «неспровоцированной агрессией».

«Точно так же конфликт Киева с ДНР и ЛНР в их трактовке начинается с приступа сепаратизма в Донецке и Луганске, тоже, по их версии, «неспровоцированного». Про государственный переворот, идейными и политическими наследниками которого они являются, они предпочитают не вспоминать. Но это всё — начальные точки «киевского отрезка». Теперь вот Зеленский претендует на установление конечной. И это, естественно, «взятие» Херсона. Он там кого-то «победил», оказывается. И это, как ему кажется, уже окончательно. т.е., повоевать придётся, но итог Зеленскому ясен», — отмечает Константинов.

При этом, подчёркивает спикер, сегодняшнюю ситуацию он сравнивает с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году — чтобы польстить своим западным хозяевам.

Однако, подчеркнул Константинов, Херсон не станет окончательной точкой для Зеленского, поскольку делить историю на отрезки политические ничтожества не могут.

«Так что пусть ждёт, вспоминает, как сушил штанишки цвета хаки в последние дни февраля. Всё это в любой момент может вернуться. Когда и как — решать будем мы. Ничего не закончилось. Ничто не определено. Но кое-что предопределено», — подчеркнул Константинов.

Спикер акцентировал, что предопределено то, что Россия никогда не заканчивается, а вот ресурс киевского режима фактически выработан.

«Вот о чём бы подумать Зеленскому. И ещё о том, что сам он вовсе не всегда будет нужен Западу в роли могильщика [территории бывш. УССР]. И тогда в его личном отрезке будет поставлена конечная точка. И, естественно, не им самим», — добавил крымский спикер.