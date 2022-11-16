Чебоксары, 16 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить денежное содержание республиканским чиновникам, которых командируют на освобождённые территории б. УССР — республики Донбасса, Запорожье и Херсонскую область. Это следует из проекта постановления, разработанного администрацией главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Власти хотят отредактировать порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Чувашии. Речь идёт об увеличении размеров возмещения расходов на время служебных командировок работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти республики, работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования или государственных учреждений Чувашии.

«Гражданскому служащему в период его нахождения в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области денежное содержание выплачивается в двойном размере», — отмечается в проекте.

«Внесение изменений обусловлено принятием указа президента Российской Федерации […], предусматривающего, в частности, выплату денежного вознаграждения (денежного содержания) в двойном размере, возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточных), в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке при служебных командировках лицам, замещающим отдельные государственные должности Чувашской Республики, работникам, заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти Чувашской Республики, работникам Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики или государственных учреждений Чувашской Республики, государственным гражданским служащим Чувашской Республики», — сообщается в пояснительной записке.

Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных органов Чувашии и государственных учреждений республики. В случае дефицита деньги будут выделять из резервного фонда правительства Чувашии.

Отметим, что в действующей редакции при направлении гражданского служащего в служебную командировку возмещаются транспортные расходы, затраты на проживание и иные расходы, связанные с рабочей поездкой.

Напомним, что в конце июля большая делегация республики во главе с руководителем Чувашии Олегом Николаевым посетила Донбасс.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация главы Чувашии предлагает расширить гарантии республиканским чиновникам, которых мобилизовали в Вооружённые силы России или отправились контрактниками. Законопроекта касается правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.