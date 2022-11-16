Уссурийск, Приморский край, 16 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В селе Воздвиженка Уссурийского округа на 322-м авиационном ремонтном заводе введён частичный режим неполного рабочего времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

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«227-и работникам установлена 3-х дневная рабочая неделя. Численность работающих — 450 человек. Профсоюз контролирует соблюдение трудового законодательства», — пояснили в ФППК.

Завод по ремонту авиационной техники существует с 1936 года. В мастерских ремонтируют самолеты разного класса и назначения. На данный момент на предприятии освоены технологии ремонта самолётов 3-го и 4-го поколения.

ОАО «322 АРЗ» объединяет производственные мощности ещё двух ранее самостоятельных авиаремонтных предприятий, расположенных в Приморье: «153 АРЗ» в посёлке Кневичи и «388 АРЗ» в Спасске-Дальнем.

Что стало причиной неполной рабочей неделе на заводе — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье банкротом может стать крупное предприятие, которое позиционируется в качестве одного из ведущих российских производителей систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения.