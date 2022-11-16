Москва, , 10:09 — REGNUM Совфед одобрил заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США против Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Россия и Куба

«Мы единодушно проявляем солидарность народу Кубы», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Парламентарии в очередной раз заявляют о недопустимости односторонних санкций в отношении Гаваны в обход СБ ООН.

Заявление будет направлено в парламенты других стран.

Российские парламентарии постоянно используют свои возможности на всех международных площадках и впредь будут заявлять протесты против санкционных мер, блокады Кубы. Совфед, как и Госдума ежегодно принимает резолюцию с требованиями снять блокаду Кубы, а Россия в ООН требует ее принятия.

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