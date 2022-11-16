Херсон, , 10:08 — REGNUM В Херсонской области подразделения Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами ВСУ. При проведении разведывательно-поисковых мероприятий из заброшенного дома на окраине одного из населенных пунктов изъята граната РГД-5 и более 600 патронов. Об этом 16 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардеец Фото пресс-службы Росгвардии

В поисках складов оружия помогает и местное население. Так, по информации полученной от граждан, по бывшему месту жительства военнослужащего ВСУ обнаружены и изъяты около 10 гранат РГД-5 и РГД-2б, а также около 1000 патронов калибром 5,45 мм, которые могли быть применены против российских подразделений и мирных жителей.