Стамбул, Турция, , 10:08 — REGNUM В результате нескольких взрывов в районе Фатих в центре Стамбула начался пожар, который привёл к панике среди его населения. Об этом 16 ноября сообщает турецкая газета Yeni Akit.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США, Франция

По данным издания, в одном из автомобилей по невыясненной на данный момент причине произошло возгорание, которое перекинулось на другие транспортные средства.

«Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения», — говорится в публикации.

Также указывается, что сотрудники пожара в настоящее время потушили горевшие на улице Коджамустафапаша автомашины, а полиция начала расследование произошедшего.

При этом в районе Фатих в Стабмуле сосредоточена большая часть главных исторических и культурных городских достопримечательностей, включая площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.

Отметим, ранее стало известно, что в результате взрыва в стамбульском районе Фатих загорелось несколько автомобилей.