Амстердам, , 10:07 — REGNUM Россия несёт ответственность за инцидент в Польше, даже если не наносила ударов по её территории, считает премьер Нидерландов Марк Рютте.

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Он прокомментировал информацию о непричастности России к попаданию ракет на территорию Польши.

«Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по [территории бывш. УССР]. Мы продолжаем поддерживать [киевский режим] в его обороне от российской агрессии», — написал Рютте на личной странице в Twitter.