Луганск, 16 ноября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ВСУ сосредоточили на луганском направлении основные силы и активно пытаются прорвать линию обороны, сообщил 16 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

U.S.Army ВСУ

Самое сложное и самое горячее направление — это луганское. У нас — это купянское, краснолиманское, артемовское, дебальцевское направления — сейчас основные силы противника сосредотачиваются именно на нас. [ВСУ] пытаются прорвать на протяжении уже длительного времени нашу линию обороны», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, сейчас в окрестностях населенного пункта Сватово российские военные отбивают регулярные атаки ВСУ. Ситуация очень сложная и горячая, добавил Марочко.