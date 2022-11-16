Магас, , 10:15 — REGNUM Шестеро жителей Ингушетии, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, удостоены наград за мужество и отвагу. Указом президента РФ Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены сотрудники Росгвардии А. Б. Дошлакиев, И. М. Патиев, Д. М. Яндиев и военнослужащие М. В. Евлоев, Б. А. Хаутиев, З. А. Вышегуров.

Орден Мужества Defence.ru

Награды родным героев передали 15 ноября руководитель субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов и командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаров, передает корреспондент ИА REGNUM. В ходе встречи с отцами и матерями погибших военных, которая состоялась в зале Славы администрации главы и правительства республики, Калиматов поблагодарил их за воспитание достойных сынов Ингушетии, которые всегда будут примером для будущих поколений.

«Им всем были присущи мужество и отвага, и эти два главных качества стали решающими в момент, когда пришло время защищать свою Родину. Каким бы скорбным не был этот момент, мы испытываем гордость и глубокое уважение к нашим настоящим воинам. Они должны быть примером для подрастающего поколения и оставаться у всех в памяти», — заявил Калиматов.

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