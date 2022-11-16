Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Объём денежных переводов, поступивших в Грузию из России в октябре 2022 года составил $299 млн, что на 726% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Нацбанка Грузии.

Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

По данным финансового регулятора, объём денег, поступивших из России составил почти 60% от всех средств, присланных из-за рубежа.

Вторая страна по объёму денежных переводов в Грузию — Италия, из которой прислали $36 млн (рост на 8%). Третью строчку в этом списке заняли США — $30 млн (рост на 26%) млн.

Наибольший рост объёма денежных переводов в Грузии зафиксирован из Белоруссии — 1163%. Из этой республики прислали $5 млн (11 место).

Напомним, денежные переводы из-за границы являются важной составляющей экономики Грузии. Весной и летом объёмы средств, переведённых из России стремительно, выросли. В мае в Грузию прислали из РФ $313,9 млн, что на 888,78% больше, чем за тот же месяц 2021 года, в июне — $231,4 млн или на 492,2% больше, чем годом ранее.

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