Москва, , 10:05 — REGNUM В возрасте 77 лет умер советский хоккеист, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мартынюк. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Спартак».

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Сегодня утром пришла печальная новость. После продолжительной болезни, в возрасте 77 лет не стало Александра Акимовича Мартынюка — легендарного нападающего «Спартака» и сборной СССР», — говорится в сообщении.

Мартынюк был участником Суперсерии матчей СССР-Канада в 1972 году. Выступая за сборную СССР, он дважды выиграл чемпионат мира (1971, 1973), а в составе московского «Спартака» стал трёхкратным чемпионом СССР (1967, 1969, 1976).

Всего Мартынюк провёл в чемпионатах страны 410 матчей, забросив 212 шайб. В 1973 году он установил рекорд отечественного хоккея, забросив восемь шайб в игре чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2).