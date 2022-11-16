Уфа, , 10:06 — REGNUM Понижение температуры до — 18°С ожидается в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 17 ноября в республике ожидается небольшой снег. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 18°С, днем может потеплеть до — 4°С.

18 Ноября в регионе также может пройти снег, днем переходящий в мокрый снег, в некоторых районах возможен гололед.

Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до отметки — 16°С, днем столбик термометра может подняться до отметки 0°С.