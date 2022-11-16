Екатеринбург, 16 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Свердловской области суд смягчил приговор бывшим полицейским, осуждённым за изнасилование 22-летней девушки в служебной машине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Один из экс-силовиков отправится в колонию на пять лет 10 месяцев, другой — на пять лет пять месяцев. Ранее суд приговорил мужчин к шести с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы. Ещё одному фигуранту суд оставил приговор без изменения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что в августе 2019 года сотрудники ППСП задержали уроженку Казахстана. Протокол на неё экс-силовики оформлять не стали. Вместо этого девушку силой посадили в автомобиль и увезли в гаражный кооператив, где по очереди изнасиловали.

Инцидент вызвал широкий резонанс на Урале. Оказалось что бывших правоохранителей обвиняют в изнасиловании проститутки. Судебные тяжбы тянутся уже около трёх лет. За это время суд в том числе выносил оправдательный приговор, однако вскоре дело снова возвратили в инстанцию для рассмотрения. Новый приговор в отношении экс-полицейских пока не вступил в законную силу.