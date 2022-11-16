Бали, Индонезия, , 10:02 — REGNUM Падение ракеты в Польше может быть технической ошибкой, заявил 16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня (16 ноября) утром канцлер ФРГ Шольц (Олаф Шольц) заявил мне, что шесть стран НАТО провели обсуждения и — я передаю вам сейчас эти данные — пришли к выводу, что это могла быть техническая ошибка. По их данным, это не российская ракета», — сказал он на пресс-конференции в рамках саммита G20 на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

Читайте также: Дуда заявил об отсутствии у Польши данных о принадлежности упавшей ракеты