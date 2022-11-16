Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 10:02 — REGNUM Падение ракеты в Польше может быть технической ошибкой, заявил 16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.
Читайте также: Дуда заявил об отсутствии у Польши данных о принадлежности упавшей ракеты