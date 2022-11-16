Новокузнецк, Кемеровская область, 16 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Новокузнецке на помощь со стороны властей могут рассчитывать семьи мобилизованных бойцов, проживающие в частном секторе. В частности, их пообещали обеспечить необходимым запасом угля и дров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Частный дом

«В каждый объезд буду помещать семьи из числа ушедших бойцов по частичной мобилизации, живущих в частном секторе, — прокомментировал мэр города Сергей Кузнецов. — При личной встрече обращаем внимание на все возникающие вопросы. Где-то необходим ремонт печей, установка приборов учёта электроэнергии, датчиков угарного газа. Есть просьбы поправить забор, опиловки аварийного дерева. Также на зимний сезон закрепим волонтёров из числа студентов, рабочей молодёжи, просто неравнодушных жителей города за семьями мобилизованных. Если будет необходимость убрать снег, расчистить проезд к дому, можно будет связаться с ответственным куратором».

По данным главы муниципалитета, на сегодня в Новокузнецке в домах с печным отоплением проживают 176 таких семей, районными администрациями обследовано 96 семей.