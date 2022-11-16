Париж, 16 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Глава французского государства Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким, чтобы выразить солидарность Франции. Об этом Эммануэль Макрон написал в социальной сети Twitter.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Польша может рассчитывать на поддержку Франции и нашу готовность поддержать текущие расследования», — написал Эммануэль Макрон в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон планирует вынести на заседание 16 ноября саммита G20 на Бали вопрос о падении ракет на территории Польши.

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