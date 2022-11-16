Мелитополь, , 09:56 — REGNUM Киевский режим намерен развернуть широкомасштабное наступление в Запорожской области до конца года, ожидать заморозки конфликта не стоит. Об этом сообщил 15 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, заморозка вооружённого конфликта возможна только после того, как Россия нанесёт ВСУ ряд существенных поражений.

«Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Рогова, ВСУ попытаются перейти в наступление на запорожском направлении во второй половине ноября или в декабре.

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