Иркутск, , 09:56 — REGNUM В Иркутск был доставлен экипаж вертолета Ми-8, который накануне, 15 ноября, аварийно приземлился в Жигаловском районе. Всех четверых транспортировали в Иркутскую областную клиническую больницу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Вертолёт «Ми-8» Алексей Колчин ИА REGNUM

По его словам, первичная медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, силами коллектива Жигаловской районной больницы. Доктора осмотрели пациентов. У двух членов экипажа состояние средней степени тяжести, у остальных ближе к удовлетворительному.

После согласования с главным внештатным травматологом минздрава региона Михаилом Кувиным было принято решение транспортировать экипаж в Иркутск. Его сопровождали анестезиолог-реаниматолог Жигаловской районной больницы и фельдшер скорой медицинской помощи областной больницы.

«Сейчас люди находятся в травмоцентре медицинского учреждения. После полного осмотра будет принято решение, кого нужно госпитализировать, а кто будет проходить лечение амбулаторно. Желаю всему экипажу скорейшего восстановления и выздоровления», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара» случилась накануне, 15 ноября, в Жигаловском районе Иркутской области. На борту находились экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

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