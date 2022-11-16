Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Санкт-Петербург вошел в тройку регионов-лидеров национального рейтинга научно-технологического развития по итогам 2021 года, сообщил 16 ноября вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии по научно-технологическому развитию и комиссии Госсовета по науке.

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что это первое подведение итогов национального рейтинга научно-технологического развития, которое было проведено по поручению президента России Владимира Путина. Основной целью национального рейтинга является совершенствование системы управления сферы исследований и разработок, а также повышение ее инвестиционной привлекательности на региональном уровне.

Так, 33 показателя рейтинга сгруппированы по трем блокам, отражающим не только потенциал, но и результативность отрасли исследований и разработок субъектов: органы власти; среда для ведения наукоемкого бизнеса; среда для работы исследователей.

В результате в Топ-10 вошли: Москва (212,4 балла), Санкт-Петербург (205,5 баллов), Томская область (204,5 баллов), Башкирия, Татария, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.

«Уверен, нацрейтинг станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить», — отметил вице-премьер Чернышенко.

Добавим, что замыкают национальный рейтинг по итогам 2021 года Республика Калмыкия, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.