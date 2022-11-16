Уфа, , 10:04 — REGNUM Памятник народной артистки Башкирии и Татарии, певице Хании Фархи временно убрали с постамента в Татышлинском районе Башкирии. Об этом сообщается на странице телевизионной программы »Честно говоря» в социальной сети.

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По информации журналистов, в муниципалитете решили привести в порядок территорию вокруг памятника, на это уже выделены средства.

Сообщается, что рабочие проведут освещение, облицуют тротуар плиткой, установят подставки для цветов.

Отмечается, что памятник намерены вернуть на место к 30 мая 2023 года ко дню рождения Хании Фархи.

Напомним, что памятник Хании Фархи был торжественно открыт 30 мая 2022 в Татышлинском районе Башкирии около здания центра детского творчества.