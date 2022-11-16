Москва, , 09:53 — REGNUM В московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» с 10 ноября 2022 года введён максимальный уровень угрозы совершения терактов, пишут 16 ноября «Известия» со ссылкой на письмо Ространснадзора.

Самолет PublicDomainPictures

В письме, направленном руководителям аэропортов и авиаперевозчиков, требуется установить «прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3».

Согласно перечню мер для каждого уровня безопасности, которое регулируется постановлением правительства РФ №1605, при объявлении максимального, третьего, уровня аэропорты должны увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности, ввести дополнительные меры по выявлению нарушителей и др.

ИА REGNUM ранее сообщало, 13 ноября в воздушных гаванях Москвы было отменено и задержано более 10 авиарейсов.

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