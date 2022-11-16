Москва, 16 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Налоговый вычет бизнесу в размере пожертвованных средств нужно распространить на поддержку военных по аналогии с перечислениями организациям и учреждениям культуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Наша партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налоговый вычет по налогу на прибыль организаций должен применяться в отношении средств, перечисленных на оказание поддержки ВС РФ, финансирование материально-технического обеспечения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территориях [бывш. УССР], ДНР и ЛНР», — сказал депутат.

Он отметил, что уже сейчас в сборе помощи мобилизованным большую роль сыграли представители бизнеса.

«Поскольку нерешённых вопросов с оснащением остаётся много, руководители и владельцы предприятий и сейчас продолжают выделять средства на закупку медикаментов и снаряжения. Я абсолютно уверен, что если государство введёт новый налоговый вычет, то бизнес многократно увеличит размер пожертвований на нужды армии», — добавил Миронов.