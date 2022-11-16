Москва, , 09:49 — REGNUM Против министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Камбодже была предпринята попытка провокации. Об этом 16 ноября рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнила в эфире радио Sputnik российский дипломат, после выхода из здания, в котором проходили мероприятия, к главе МИД РФ подбежала женщина, которая выдавала себя за журналиста и пыталась задеть Лаврова своим мобильным телефоном.

«Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг прорываться, буквально прорываться, хотя речь идёт только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама… Сложно сказать, кого и как она представлял», — пояснила она.

При этом Захарова отметила, что, как правило, журналисты пытаются прорваться к главе МИД РФ, чтобы задать какой-либо вопрос, а оператор СМИ это пытается сделать с камерой, однако поведение указанной женщины было другим.

«Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

«То есть явная провокация», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20, который проходит на Бали, не что иное, как абсурдистика.